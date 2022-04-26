بولندا تقيد حركتها الجوية

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اعتمدت بولندا تقييد الحركة الجوية بسبب مشكلات مع مراقبي الحركة، حيث نشر قرار الحكومة بهذا الشأن في الجريدة التشريعية الرسمية بالبلاد.

وكان الصراع بين النقابة والوكالة مستمرا منذ حوالي عام، حيث يشكو مراقبو الحركة الجوية من تدني الأجور وظروف العمل غير الملائمة، والتي تؤثر على جودة وكفاءة عملهم. ومن المتوقع تسريح جماعي للموظفين في المستقبل القريب.

ويتضمن القرار الحكومي مطارات: وارسو (مطار فريدريك شوبان EPWA)، مودلين (EPMO)، وينص القرار على "فرض قيود على القيام بالعمليات الجوية بسبب نقص خدمات الملاحة الجوية التي تخدم عمليات الطيران، وانخفاض السعة المعلنة للمنطقة الجوية التي تسيطر عليها وارسو".

وفي هذه الفترة الزمنية، وفقا للقرار، يمكن تنفيذ العمليات الجوية في منطقة وارسو الجوية بين الساعة 09:30 و17:00 بالتوقيت المحلي، رهنا بتوفير خدمات الحركة الجوية، على أن يتم وصول الطائرات التي ترغب في الإقلاع في نفس اليوم بموعد لا يتجاوز 15:45 بالتوقيت المحلي.

ينص القرار كذلك على أن العمليات الجوية في مطار شوبان الدولي ستكون لها الأولوية، حيث تشير الوثيقة إلى وجهات الخدمة ذات الأولوية: لندن (هيثرو EGLL)، لندن (لوتو EGGW)، لندن (ستانستيد EGSS)، فرانكفورت (EDDF)، نيويورك (KJFK)، شيكاغو (KORD)، باريس (LFPG)، بروكسل (EBBR)، إسطنبول (LTFM)، روما (LIRF)، أمستردام (EHAM)، تورونتو (CYYZ)، دبي (OMDB)، إنشون (RKSI)، ميونيخ (EDDM)، أومسك (EPRZ)، فيينا (LOWW)، تل أبيب (LLBG)، أوسلو (ENGM)، زيوريخ (LSZH)، دبلن (EIDW)، كوبنهاغن (EKCH)، بودابست (LHBP)، فلنوس (EYVI)، براغ (LKPR)، بوخارست (LROP)، دوسلدورف (EDDL)، برشلونة (LEBL)، لشبونة (LPPT)، تبيليسي (UGTB)، برلين (EDDB)، شيتسين غوليونيوف (EPSC).

ويدخل القرار حيز التنفيذ في 1 مايو 2022، على أن ينتهي في 31 مايو 2022.