living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البحرية الأمريكية تفتح تحقيقا في وفاة 7 بحارة على متن حاملة الطائرات يو إس إس

26
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فتحت البحرية الأمريكية تحقيقا في وفاة سبعة بحارة خدموا على متن حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن، من بينهم ثلاثة عثر عليهم ميتين في أسبوع واحد.
 
وقالت المتحدثة باسم قيادة قوات الأسطول الأمريكي النقيب سارة سيلف-كيلر، إن قائد قيادة قوات الأسطول الأمريكي، الأدميرال داريل كودل أصدر تعليمات إلى الأدميرال جون ماير، قائد القوات الجوية البحرية الأطلسية، للتحقيق في حالات الوفاة المبلغ عنها للبحارة على متن حاملة الطائرات يو إس إس وتقييمها.
 
وطلب كودل من طاقمه العمل مع Naval Air Force Atlantic من أجل "فهم وتقييم أفضل لفعالية برامج Total Sailor Fitness الحالية".
 
وتم الإبلاغ عن أربع من هذه الوفيات العام الماضي، فيما تم العثور على ثلاثة بحارة ميتين في غضون أسبوع واحد من هذا الشهر.
 
يذكر أنه تم العثور على بحار واحد غير مستجيب في 15 أبريل على متن السفينة، وتم العثور على البحارين الآخرين في مواقع خارج القاعدة في 9 و 10 أبريل.
 
ومن بين الوفيات السبع، تأكدت حالة انتحار واحدة ويجري التحقيق في ثلاث حالات انتحار أخرى.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout