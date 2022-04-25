وفي وقت سابق، تحدث ماسك عن علاقته مع الرئيس الأميركي وقال إنها جيدة، كما وصف ترامب ماسك بأنه "أحد العباقرة لدينا".

لذلك توقع كثيرون عودة ترامب إلى "تويتر" في حال استحوذ عليه ماسك.

وكان ماسك قد توصل إلى اتفاق، الإثنين، لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون، إلى أغنى شخص في العالم.

وهذه لحظة فارقة للشركة التي عمرها 16 عاما وظهرت كواحدة من أكثر المنتديات نفوذا في العالم، وتواجه الآن سلسلة من التحديات.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، قد تسارعت في مطلع الأسبوع بعد أن غازل ماسك مساهمي تويتر، بالتفاصيل المالية لعرضه.

وتحت ضغط، بدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم، البالغ 54.20 دولار.

وقال ماسك في بيان: "حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هي الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية."

وصعدت أسهم "تويتر" حوالي 6 بالمئة عقب أنباء الاتفاق.



