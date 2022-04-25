إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

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توصل إيلون ماسك، اليوم الاثنين، إلى اتفاق لشراء «تويتر» مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدا الأسبوع الماضي غير مؤكد، قد تسارعت مطلع الأسبوع بعد أن غازل ماسك مساهمي «تويتر» بالتفاصيل المالية لعرضه.

وبذلك، اصبح مالك مجموعة تيسلا والرجل الاغنى في العالم مالكا للمنصة التي يعتبرها «الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الانسانية»، بحسب ما ورد في بيان لشركة «تويتر».

وتحت ضغط، بدأت «تويتر» التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.

وينهي الاتفاق مسيرة «تويتر» كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013.

وصعدت أسهم «تويتر» حوالي ستة في المائة عقب أنباء الاتفاق.