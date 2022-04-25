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وفاة أكبر معمّرة في العالم

25
APRIL
2022
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 توفيت مسنة يابانية دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في 2019 كأكبر معمّرة في العالم، عن 119 عاماً، كما قال مسؤولون محليون اليوم الاثنين.

ولدت كاني تاناكا يوم 2 كانون الثاني 1903 في منطقة فوكووكا في جنوب غربي اليابان، وهو العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأول تجربة طيران ناجحة، والذي أصبحت فيه ماري كوري أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.

كانت تاناكا تتمتع بصحة جيدة نسبياً حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين، حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل مسائل رياضيات وتناول المشروبات الغازية والشوكولاته.

وأدارت تاناكا في السابق العديد من الأعمال بما فيها متجر للنودلز ومتجر لكعك الأرز. تزوجت هيديو تاناكا قبل قرن في عام 1922 وأنجبت أربعة أطفال وتبنت خامساً.

وهي خططت لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في مسيرة تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو عام 2021 لكن الجائحة حالت دون ذلك.

وأشاد الحاكم المحلي سيتارو هاتوري بحياة تاناكا بعد وفاتها في 19 أبريل (نيسان).

وقال في بيان اليوم (الاثنين): «كنت أتطلع إلى رؤية كاني - سان في يوم احترام المسنين لهذا العام - عطلة وطنية في سبتمبر (أيلول) - والاحتفال معاً وتناول المشروبات الغازية والشوكولاته المفضلة لديها». وأضاف: «لقد حزنت جداً عندما تلقيت الخبر».

 

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