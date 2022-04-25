بالصورة- قتيلان بتحطم طائرة في حي سكني في تركيا

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لقي شخصان مصرعهما في تحطّم طائرتهما الأحادية المحرّك في حيّ سكني في مدينة بورصة في شمال غرب تركيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال يعقوب جنبلاط، محافظ بورصة، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول إنّ الحادث أسفر عن مصرع الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، مؤكّداً عدم سقوط أيّ إصابات على الأرض.

وأوضح المحافظ أنّ القتيلين هما "طيّار مدرّب وطيار تحت التدريب، ولا جرحى بحسب المعلومات الأولية".

وبحسب قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة التي بثّت مشاهد حيّة للطائرة بعيد تحطّمها بدت فيها ألسنة من اللّهب الأحمر الكثيف تعلوها غمامة سوداء كثيفة ترتفع من شارع، فإنّ الطائرة تحطّمت بالقرب من مطار يونسلي، بُعيد لحظات من إقلاعها.

وأُرسلت سيارات إطفاء وإسعاف عديدة إلى مكان الحادث.

وبورصة الواقعة على بُعد 90 كلم (خط مسقيم) إلى الجنوب من اسطنبول قرب بحر مرمرة، هي عاصمة سابقة للسلطنة العثمانية وتشتهر بحريرها العالي الجودة.

وتعتبر هذه المدينة مركزاً صناعياً رئيسياً في تركيا، ولا سيّما لقطاعي السيارات والمنسوجات.