مصدر: كوريا الشمالية لم تجر استعراضا عسكريا بعد

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قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية لم تجر بعد استعراضا عسكريا متوقعا على نطاق واسع يجب أن يتم في بيونغ يانغ لإحياء ذكرى وطنية رئيسية هذا الأسبوع.

وكان الكثيرون يتوقعون إطلاق الاستعراض العسكري في منتصف الليل بمناسبة الذكرى السنوية الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الذي يصادف اليوم. والجيش الثوري الشعبي الكوري هو جيش حرب العصابات المناهض لليابان الذي شكله مؤسس كوريا الشمالية الراحل كيم إيل-سونغ في عام 1932.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية استعدادات واضحة لكوريا الشمالية، تضم الآلاف من القوات وقطعا رئيسية من المعدات العسكرية، لإقامة عرض في ساحة كيم إيل-سونغ في بيونغ يانغ، وهو حدث يستخدم كجزء من جهود ترسيخ الوحدة الداخلية وإبراز وجودها العسكري.

وقال بعض المراقبين إن العرض ربما تأخر بسبب الطقس أو ظروف أخرى غير محددة.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بما في ذلك وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية، مقالات في الذكرى السنوية دون الإشارة إلى ما إذا كان أقيم عرض عسكري في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ويتوقع الكثيرون أن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا لإرسال رسالة لشعبها والعالم الخارجي، ولتعزيز الوحدة الداخلية. عادة ما تستقبل البلاد كل ذكرى سنوية سياسية خامسة وعاشرة مع احتفالات واسعة النطاق.