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اليابان: إعادة انتخاب ماكرون ضرورية لوحدة مجموعة السبع

25
APRIL
2022
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رحبت اليابان بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتبار ذلك ضروريا لوحدة مجموعة السبع باعتبارها "مطلوبة أكثر من أي وقت مضى" في ظل الأزمة الأوكرانية.
 
وهنا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ماكرون كاتبا عبر "تويتر" باللغتين اليابانية والفرنسية: "آمل أن أعمل عن كثب مع الرئيس ماكرون في مجموعة واسعة من القضايا"، بما في ذلك "الغزو الروسي لأوكرانيا" والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
 
من جانبه كتب نائب رئيس مجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي في تهنئة لماكرون أنه في الوقت الذي نواجه فيه لحظة حرجة لإنهاء "العدوان الروسي" و"الدفاع عن النظام العالمي السلمي"، فإن "وحدة مجموعة السبع مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، ونحن نخطط لمواصلة العمل عن كثب مع فرنسا بقيادة الرئيس ماكرون".
 
واليابان التي تشعر بالقلق من تأثير الأزمة الأوكرانية في شرق آسيا حيث تتخذ الصين إجراءات عسكرية تراها طوكيو "عدوانية"، على نحو متزايد، حاولت لعب دور أكبر كجزء من مجموعة السبع وانضمت إلى العقوبات ضد موسكو وقدمت الدعم لأوكرانيا تماشيا مع الأعضاء الآخرين.
 
وفي وقت سابق هنأ قادة دول أوروبية والولايات المتحدة ماكرون بفوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي انتهت أمس الأحد.
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