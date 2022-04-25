بريطانيا.. تقرير قد يجبر جونسون على الاستقالة

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قالت صحيفة بريطانية، إن تقرير المسؤولة في الخدمة المدنية، سو غراي، عن حفلات 10 داونينغ ستريت، قد يجبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الاستقالة.

واضطرت سو غراي، وهي موظفة حكومية كبيرة، إلى تأجيل نشر تحقيقها في الحفلات المزعومة التي عقدت في داونينغ ستريت ووايتهول خلال الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا في إنجلترا، بسبب بدء شرطة العاصمة تحقيقاتها الخاصة.

ونقلت صحيفة "the times" عن مسؤول وصفته بأنه مطلع على محتويات التقرير الكامل لسو غراي، قوله إن النتائج الكاملة التي توصلت إليها غراي كانت أكثر انتقادا لرئيس الوزراء ويمكن أن تنهي رئاسته للوزراء.

وبحسب الصحيفة، قال المسؤول: "تقرير سو يبعث على القلق. سيجعل الأمور صعبة للغاية على رئيس الوزراء".

وقامت سكوتلاند يارد بالفعل بتغريم جونسون، إلى جانب زوجته كاري والمستشار ريشي سوناك، لحضور حفل عيد ميلاده السادس والخمسين الذي أقيم في يونيو 2020 عندما حظرت قواعد كوفيد التجمعات الداخلية.

وتعرض جونسون للضغط بعد سلسلة من المزاعم حول تنظيم ما لا يقل عن 17 تجمعا إما في داونينغ ستريت، حيث يعيش رئيس الوزراء ويعمل، أو في إدارات حكومية أخرى، في أوج تفشي فيروس كورونا.