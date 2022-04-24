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فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية

24
APRIL
2022
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فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية بنسبة 58% مقابل 42% لمارين لوبان بعد انتخابات امتدّت على جولتين.

يأتي ذلك بعدما كانت أفادت وسائل إعلام بلجيكية اليوم الأحد، بأنّ استطلاع الناخبين بعد التصويت كشفت أنّ إيمانويل ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 55-58% من الأصوات.

وأشار موفد الميادين إلى باريس، إلى أنّ وسائل إعلام أوروبية تحدثت عن فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بنسبة 57%.

وذكرت وسائل الإعلام أنّ نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 63.23% عند الساعة 5 مساءً، بانخفاض نقطتين عن نسبة المشاركة في التوقيت نفسه عام 2017.

وعام 2017 بلغت نسبة الإقبال في الجولة الثانية 65.30% في التوقيت نفسه (5 مساءً)، فيما بلغت في عام 2012 نسبة 71.96%.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّ نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المتوقعة 28%، مضيفةً أنّها "نسبة غير مسبوقة منذ عام 1969".

 

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