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إيران: صادراتنا للصين فاقت 4 مليارات دولار خلال 3 أشهر

24
APRIL
2022
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أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية أن صادرات البلاد للصين سجلت 4.119 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، أي في الفترة بين 20 كانون الاول 2021 و20 آذار 2022.

 

ونقلت وكالة “فارس” عن روح الله لطيفي تصريحه الاحد، بأن الصادرات الإيرانية للصين بلغت 7.676 مليون طن بقيمة 4.119 مليار دولار بنمو كمي 24 بالمئة وسعري 58 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف المتحدث أن إيران استوردت من الصين 1.202 ألف طن من السلع بقيمة 4.336 مليار دولار بنمو كمي 27 بالمئة وسعري 53 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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