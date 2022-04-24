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روسيا تعلن استهداف "هدفا ثمينا" بأوديسا

24
APRIL
2022
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 أكد الجيش الروسي، السبت، أنه استهدف "بصواريخ بالغة الدقة" مخزنا كبيرا قرب أوديسا في جنوب أوكرانيا يحوي أسلحة تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "القوات المسلحة الروسية عطلت اليوم، بواسطة صواريخ بالغة الدقة وبعيدة المدى، منشأة لوجستية في المطار العسكري قرب أوديسا كانت تخزن فيها كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية".

واوضحت الوزارة أن الصواريخ الروسية البالغة الدقة استهدفت ما مجموعه 22 موقعا عسكريا أوكرانيا، وخصوصا 3 مخازن أسلحة وذخائر قرب ايليتشيوفكا وكراماتورسك تم تدميرها.

وأورد المصدر نفسه أن الطيران الروسي نفذ السبت ضربات جوية استهدفت 79 موقعا عسكريا أوكرانيا، وقصف خصوصا 16 مخزنا للمدفعية والوقود.

وخلال مؤتمر صحفي في كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون خلال القصف الروسي الذي استهدف مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد.

وقال: "8 أشخاص قُتلوا حتى الآن، وأصيب 18 أو 20 آخرون بجروح".

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