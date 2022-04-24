الناخبون الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

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يدلى الفرنسيون اليوم الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستحسم السباق نحو قصر الإليزيه بين المرشحين الذين فازا في الدورة الأولى التي جرت في 10 نيسان وضمت 12 مرشحا. وقد بلغ عدد المسجلين على لوائح الشطب 48,7 مليون مواطن فرنسي.

ويتنافس في هذه الدورة إيمانويل ماكرون، الرئيس المنتهية ولايته والمرشح عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي نال 27,8% من عدد الأصوات في الدورة الأولى، في مواجهة مارين لوبان، مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، والتي حازت على 23,1%.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس (السادسة بتوقيت غرينتش)، بينما بدأ الفرنسيون في أراضي ما وراء البحار (غوادلوب وغويانا والمارتينيك وسان بارتيليمي وسان مارتان وسان بيار-إي-ميكولون وبولينيزيا الفرنسية) التصويت السبت. ويفترض أن تعرف التقديرات الأولى حوالي الساعة 20:00 ت غ بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة.