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بسبب ما فعلته بالضيوف.. توقيف امرأة بعد حفلة زفافها

23
APRIL
2022
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أوقفت امرأة في فلوريدا الأميركية لوضعها الماريغوانا في الطعام الذي قدمته خلال حفلة زفافها، دون علم الضيوف بذلك، وفق ما أفادت الصحافة المحلية في الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وتسببت الأطباق التي وضعت فيها الحشيشة بتواطؤ من متعهدة الحفلة بعوارض مرضية لعدد من الضيوف، منها تسارع نبضات القلب، فيما انتاب جنون العظمة البعض الآخر، مما استدعى تدخل مسعفين، ودفع السلطات في مقاطعة سيمينول بوسط فلوريدا إلى توقيف العروس والشخص المسؤول عن الطعام.

وفي التفاصيل أن دوغلاس بوستما، الذي كان حاضراً زفاف أندرو سفوبودا ودانيا شيا سفوبودا في 19 فبراير الماضي، شعر بعد تناوله بعضاً من السلطة والمعجنات والخبز بأن نبضات قلبه تتسارع، وبأن أفكاراً "مجنونة" تتكون في نفسه، بحسب وثائق قضائية.

أما زوجة بوستما التي شعرت بعوارض أكثر خطورة، فاضطرت للتوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى، إذ اكتشف الفريق الطبي الذي تولى فحصها في دمها آثاراً لمادة "تي إتش سي" الكيماوية (رباعي الهيدرو كانابينول)التي تُحدث التأثير النفسي للقنب.

وشعرت صديقة العروس ميراندا كادي، التي تناولت الخبز بزيت الزيتون، بأن "قلبها سيتوقف"، بحسب المصدر نفسه.

وما كان من كادي إلا أن سألت متعهدة الطعام جويسلين براينت عما إذا كانت أضافت الحشيشة إلى الطعام، فأكدت المتعهدة أنها فعلت.

وستحاكم سفوبودا وبراينت لمخالفتهما قانون فلوريدا المتعلق بالتلاعب بالأغذية، وكذلك بسبب والإهمال وتوفير الماريغوانا.

ومن المقرر أن تمثلا أمام المحكمة في يونيو بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

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