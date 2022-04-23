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زيلينسكي: أخيرا قدم الحلفاء لأوكرانيا الأسلحة التي طلبتها

23
APRIL
2022
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الحلفاء يقدمون أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفا أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.

وفي كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل، قال زيلينسكي أيضا إن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من اليوم عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تسيطر عليه روسيا في مولدوفا، تشير إلى أن روسيا "تريد غزو دول أخرى".

اجتماع لدعم أوكرانيا

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يعتزم عقد اجتماع الأسبوع المقبل في ألمانيا لمسؤولي الدفاع والقادة العسكريين من أكثر من 20 دولة لمناقشة احتياجات أوكرانيا الدفاعية الفورية والطويلة الأجل.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، الجمعة، إنه تمت دعوة حوالي 40 دولة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإن الردود لا تزال تصل بشأن الجلسة التي من المزمع أن تعقد الثلاثاء في قاعدة رامشتاين الجوية.

ولم يحدد الدول التي وافقت على الحضور، لكنه قال إنه من المقرر تقديم المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

ويأتي الاجتماع في حين تستعد روسيا لما يتوقع أن يكون هجوما كبيرا في شرق أوكرانيا.

وقال كيربي كذلك إن جدول الأعمال من المقرر أن يشمل تقييما محدثا لساحة المعركة في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لمواصلة التدفق المستمر للأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى.

كما ذكر أنه سيشمل مشاورات بشأن احتياجات أوكرانيا الدفاعية بعد الحرب، لكن من غير المتوقع أن يدرس التغييرات في الموقف العسكري الأمريكي بأوروبا.

مدفعية كندي ثقيلة

وفي تطرو آخر، قالت كندا، الجمعة، إنها زودت قوات الأمن الأوكرانية بمدفعية ثقيلة، في أعقاب تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا في مواجهة هجوم روسي على مناطقها الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع إن كندا سلمت الآن عددا من مدافع هاوتزر إم 777 والذخيرة الخاصة بها إلى القوات الأوكرانية، وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

 

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