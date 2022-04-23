كارلوس غصن: «في ريحة مش طيبة» قبل الانتخابات الفرنسية

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قال الرئيس السابق لشركة «رينو-نيسان» كارلوس غصن، في تصريحات صحفية إن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحقه من القضاء الفرنسي، الجمعة، «ما زالت في طور تشكيل الملف»، مبديا استغرابه من توقيت صدورها، الذي يسبق بيومين الانتخابات الرئاسية الفرنسية، واصفا إياه بـ«التوقيت السياسي».

في أول تعليق له على مذكرة توقيف دولية أصدرت بحقه في فرنسا، قال كارلوس غصن المسؤول التنفيذي السابق بقطاع صناعة السيارات، الجمعة 22 أبريل 2022: «في ريحة مش طيبة» قبل الانتخابات الفرنسية.

من جانبه، قال متحدث باسم كارلوس غصن، الجمعة، إن صاحب الشأن فوجئ بمذكرة توقيف دولية بحقه من قاضي تحقيقات فرنسي، وهي قضية مرتبطة بتحقيق في تدفقات مالية مشبوهة بين رينو وشركة لتوزيع السيارات في سلطنة عُمان.

يواجه غصن، مهندس تحالف رينو ونيسان للسيارات، عدة تحقيقات منذ فراره في أواخر 2019 من اليابان إلى لبنان، بعدما واجه هناك مزاعم تتعلق بمخالفات مالية متعددة.

فيما قال متحدث باسمه في فرنسا، لـ«رويترز»: «هذا أمر مفاجئ.. غصن يتعاون دائماً مع السلطات الفرنسية»، وذلك في معرض الرد على تقرير أوردته وول ستريت جورنال عن إصدار مذكرة توقيف دولية.

وأكد مكتب المدعي العام بضاحية نانتير في باريس، أن قاضي التحقيق أصدر خمس مذكرات دولية بالقبض على غصن والمالكين الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان العمانية للسيارات، وهي موزع سيارات في السلطنة.

قال محامي بهوان إن موكله ينفي بشكل رسمي، مشاركته بأي شكل من الأشكال في الجرائم المشار إليها بمذكرة التوقيف.

وأضاف كريستوف إنجرين، في بيان، أنه «قدّم بالفعل دليلاً على براءته، وهو تحت تصرف منظومة العدالة الفرنسية بصورة تامة».

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات في القضايا المقامة ضده، وهو لا يزال في لبنان الذي أمضى فيه فترة طفولته والذي لا تربطه اتفاقية تسليم مع اليابان ويتبنى سياسة عدم تسليم مواطنيه.

يشار إلى أن غصن يحمل جوازات سفر من فرنسا ولبنان والبرازيل.

ويتهم المدعون الفرنسيون غصن بتحويل ملايين الدولارات من أموال رينو من خلال موزع السيارات العماني، لاستخدامه الشخصي وضمن ذلك شراء يخت.

وفي أوائل 2020، كثّف المدعون الفرنسيون تحقيقهم في تعاملات غصن مع الشركة العمانية وفي حفل باذخ أقامه في قصر فرساي عام 2014.

وقال غصن لـ«رويترز» في مقابلة، العام الماضي، إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية.

كان غصن يرأس كلاً من نيسان وميتسوبيشي، وكان الرئيس التنفيذي لـ«رينو» عندما ألقي القبض عليه باليابان في 2018.