جنبلاط: سنخوض معركة الدفاع عن هوية لبنان واستعادة الدولة

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اختتم رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط جولته في منطقة إقليم الخروب، بزيارة جميل جميل بيرم في بلدة الوردانية، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتأكيد على متابعة التواصل.

وكان جنبلاط والوفد المرافق الذي ضم أعضاء كتلة "الشراكة والإرادة" النائب بلال عبد الله، النائب جورج عدوان والنائب المستقيل مروان حمادة، بالإضافة الى النائب السابق علاء الدين ترو، وكيل داخلية "الحزب التقدمي الاشتراكي" في إقليم الخروب بلال قاسم، مسؤول "القوات اللبنانية" في الشوف جوزف تابت، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود وشخصيات، قد زاروا دير مار شربل في الجية، حيث رحب بهم رئيس الدير الأب شربل القزي قائلا: "أهلا بكم في داركم، تحملون مفتاح الجبل الى ساحل الشوف وتنسجون بين الاثنين تقليدا تاريخيا اعتاد عليه بيتكم العريق، والا وهو زيارة اديار الراهبانية المارونية ومدارسها بشكل مستدام، مؤكدين على الصداقة المشتركة والعلاقة التاريخية".

وقال جنبلاط: "نحن في زيارة صداقة وشراكة وتعاون وطلب البركة في هذه المرحلة الصعبة، لنحافظ على ما تبقى من لبنان المؤسسات والسيادة والعيش المشترك، والأهم لبنان المصالحة".

وأشار عدوان الى ان "هذه الزيارة هي للتأكيد مرة جديدة على الحفاظ على الكيان والهوية، فلبنان وطن رسالة لكل ابنائه، ولبنان من دون تعددية ومصالحة لا يكون لبنان، ونحن كلائحة نؤمن ان وطننا اذا فقد تعدديته وكيانه وهويته فقد كل شيء، كما ان لائحة الشراكة والارادة تؤكد بأن المصالحة باقية".