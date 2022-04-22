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اليونان تفرج عن ناقلة روسية محتجزة

22
APRIL
2022
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أفادت وكالة AMNA اليونانية للأنباء بأن سلطات البلاد أفرجت عن ناقلة Pegas الروسية التي احتجزتها في بحر إيجه مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت وكالة أنباء أثينا-مقدونيا (AMNA) اليوم الجمعة أن الإفراج عن الناقلة الروسية المحتجزة في ميناء كاريستو جاء بأمر دائرة مكافحة غسيل الأموال.

وأوضحت الوكالة أن طاقم الناقلة سلم إلى السلطات اليونانية وثائق رسمية من المنظمة البحرية الدولية تؤكد أن حقوق ملكية السفينة سلّمت، قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، إلى شركة لا تطالها العقوبات المفروضة في هذا الصدد لاحقا على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكشفت وسائل إعلام يونانية الثلاثاء الماضي عن احتجاز Pegas التي يتكون طاقمها من 19 بحارا.

ووفقا للتقارير الصحافية كانت السفينة متوجهة إلى شبه جزيرة بيلوبونيز برفقة زورق قطر بسبب تعرضها لخلل فني، لكن سوء الأحوال الجوية أجبرها على الرسو قبالة كاريستو.

وأشارت وسائل الإعلام حينئذ إلى أن قرار الاحتجاز يشمل السفينة فقط وليس شحنتها.

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