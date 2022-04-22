مسؤول إيراني يكشف حجم التجارة الخارجية لبلاده

A + A -

كشف مسؤول إيراني، أن التجارة الخارجية للبلاد سجلت منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة أكثر من 100 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية.

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في مجلس الشورى الإسلامي علي أكبر علي زاده، إنه "لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية في مجال العلاقات التجارية مع دول العالم، ارتفع حجم التجارة الخارجية الإيرانية إلى أكثر من 100 مليار دولار في الأشهر السبعة الماضية".

وأضاف: "إن انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون أظهر ديناميكية العلاقات الخارجية في حكومة آية الله رئيسي وشهدت العلاقات الإيرانية مع دول الجوار تتطورا كبيرا خلال هذه الفترة".

وأوضح أنه في الأشهر السبعة الماضية انخفض معدل البطالة في البلاد من 10 بالمائة إلى 9 في المائة"، مضيفا: "ارتفعت مبيعات النفط الإيراني من 350 ألف برميل يوميا في الحكومة السابقة إلى مليون و200 برميل يوميا في حكومة رئيسي".

المصدر: "إرنا"