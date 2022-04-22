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سيئول تحتج على ادعاء طوكيو المتكرر بملكية جزر دوكدو

22
APRIL
2022
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قدمت سيئول، اليوم الجمعة، احتجاجا شديد اللهجة إلى اليابان ضد ادعاء طوكيو المتكرر بملكية جزر دوكدو.
 
واستدعت وزارة الخارجية في سيئول نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية ناوكي كوماغاي لنقل الرسالة بعد وقت قصير من تقارير عن إدراج هذا الادعاء في الكتاب الأزرق الدبلوماسي الياباني لعام 2022.
 
وعارضت سيئول التقرير السنوي الأول لطوكيو حول السياسة الخارجية والأنشطة تحت إدارة رئيس الوزراء فيميو كيشيدا.
 
وفي بيان منفصل، دعت وزارة الخارجية اليابان إلى التراجع الفوري عن مزاعمها غير العادلة بالسيادة على ما هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الكورية الجنوبية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي.
 
وقال الكتاب الأزرق إن كوريا الجنوبية واصلت احتلالها غير الشرعي للمنطقة دون أساس قانوني. وتم استخدام تعبير "الاحتلال غير القانوني" في الكتاب الأزرق منذ عام 2018.
 
ووصفت نسخته لهذا العام كوريا الجنوبية مرة أخرى بأنها دولة مجاورة مهمة.
 
وأضافت أن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان هي الآن في وضع خطير بسبب قضايا العمل القسري ونساء المتعة، غير أنه لا ينبغي تركها كما هي.
روسيا اليوم
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