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شنغهاي تبتكر أسلوبا جديدا لتشديد قواعد الحجر على المصابين بكورونا

22
APRIL
2022
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قالت سلطات مدينة شنغهاي إنها ستشدد قواعد الحجر العام، وتشمل الإجراءات الجديدة وضع أجهزة إنذار للأبواب لمنع المصابين بكورونا من المغادرة، وكذلك إجلاء الناس من منازلهم لتطهيرها.
 
شنغهاي تبتكر أسلوبا جديدا لتشديد قواعد الحجر على المصابين بكوروناانتحار موظف صحي بسبب ضغوط مكافحة كورونا في شنغهاي
وبينما تدخل العاصمة الاقتصادية للصين أسبوعها الخامس من الإغلاق العام، قال مسؤولو المدينة إن جميع المرضى المصابين والمخالطين المقربين سيتم نقلهم إلى الحجر الصحي المركزي الذي تديره الحكومة.
 
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصعيد إجراءات التطهير والتعقيم في بعض المناطق الأكثر تضررا، ومن المحتمل أن يعني هذا أن بعض السكان سيضطرون إلى مغادرة منازلهم، بما في ذلك أولئك الذين جاءت نتيجة اختبارهم سلبية.
 
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار أوامر لأشخاص في مجتمعين آخرين في شنغهاي، بيكاي وبينغ وانغ، بمغادرة مساكنهم والانتقال للإقامة المؤقتة.
 
وفي بيكاي، صدر إشعار رسمي للسكان يطلب منهم حزم أمتعتهم وترك أبواب خزانة ملابسهم مفتوحة، وأن يتركوا الباب الأمامي لمنزلهم مفتوحا وأن يتركوا حيواناتهم الأليفة خلفهم. 
روسيا اليوم
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