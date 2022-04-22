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رونالدو ينشر صورة مولودته.. ورسالة مؤثرة لمتابعيه

22
APRIL
2022
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نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الجمعة، صورة لطفلته المولودة حديثا، بعد أيام من إعلانه وفاة طفله التوأم، من صديقته جورجينا رودريغيز.
 
وظهرت الطفلة في الصورة التي نشرها رونالدو مع أفراد عائلته على حسابه الرسمي في "إنستغرام".
 
وحمل نجم مانشستر يونايتد ابنته الصغيرة، بينما ابتسم باقي أفراد عائلة رونالدو لالتقاط الصورة.
 
وأرفق لاعب يوفنتوس السابق الصورة بتعليق جاء فيه: "وأخيرا في منزلنا السعيد بعد أن عادت جورجينا برفقة طفلتنا للبيت. أشكر الجميع على مشاعرهم وكلماتهم الرقيقة ودعمهم لنا".
 
وأضاف: "شعرنا بالحب والاحترام الذي تحظى به لعائلتنا بفضل تعليقاتكم المواسية".
 
وكان رونالدو، قد أعلن مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، من صديقته، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي.
 
وفي البيان الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أعلن نجم مانشستر يونايتد ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.
 
وكتب رونالدو: "نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم الذي يمكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة. نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد".
 
وظهر في البيان الذي نشر على حسابات رونالدو، توقيع النجم البرتغالي وصديقته الإسبانية جورجينا.
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