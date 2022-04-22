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بادرة غير متوقعة.. زعيما الكوريتين يتبادلان رسائل ودية

22
APRIL
2022
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في بادرة غير متوقعة، شكر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته مون جاي-إن، على جهوده لتحسين العلاقات بين البلدين.
 
وأكد "البيت الأزرق"، مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية، أن الزعيمين تبادلا رسائل ودية، دون كشف تفاصيلها.
 
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، يوم الجمعة، إن كيم ومون اعتبرا أن العلاقات بين الكوريتين ستتطور إذا ما "بذل الجانبان، بأمل، جهودا ثابتة".
 
وأضافت الوكالة أن كيم قال أيضا إن القمم "التاريخية" مع مون أعطت الناس "أملا بالمستقبل".
 
وأشارت إلى أن كيم عبّر عن "تقديره للمعاناة والجهود التي بذلها مون جاي-إن من أجل القضية العظمى للأمة حتى الأيام الأخيرة من ولايته"، حسبما نقلت.
 
والتقى مون الزعيم الكوري الشمالي ثلاث مرات، وساهم في المحادثات بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
 
ومنذ العام 2019، توقفت المفاوضات بين الكوريتين، ويعود ذلك جزئيا إلى خلافات حول تخفيف العقوبات وما قد تكون كوريا الشمالية على استعداد للتخلي عنه في مقابل ذلك.
 
ومذاك وصفت بيونغيانغ رئيس كوريا الجنوبية بأنه "وسيط ضعيف"، وهدمت مكتب الاتصال بين الكوريتين الموجود على أراضيها، وهو أحد رموز التهدئة في شبه الجزيرة وشيّد بتمويل من سول.
 
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