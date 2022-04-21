الخزانة الأميركية: لا يوجد مستوى كاف من الدعم لاستبعاد روسيا من مجموعة الدول الـ 20

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إن الدول التي تنتمي إلى مجموعة الـ 20 لم تصل إلى المستوى من الاتفاق اللازم لإبعاد روسيا من المجموعة.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي: "إن إبعاد بلد من أي مشاركة يتطلب بالفعل مستوى عاليا جدا من الاتفاق، بما في ذلك مجموعة الـ20، ولم يكن هناك هذا المستوى من الاتفاق".

وقالت يلين، فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من كلمة روسيا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 يوم أمس الأربعاء، إنهم أعلنوا عن رفضهم بينما ما زالوا يدركون أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه.

وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في 6 نيسان، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، ولكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا.