اجتماع عمان حول التصعيد في القدس يدين "اعتداءات" إسرائيل ويدعوها الى احترام الوضع القائم

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دان اجتماع وزاري عربي طارئ عقد في عمان اليوم لبحث التصعيد في القدس "الإعتداءات والإنتهاكات" الإسرائيلية هناك، مؤكدا ضرورة احترام اسرائيل الوضع القائم والعودة الى ما كان عليه قبل عام 2000.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة من قبل الجامعة العربية بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس اجتماعا طارئا في عمان.



ودانت اللجنة في بيان وزع عقب اجتماع مغلق عقد في احد فنادق عمان، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى.



وحذرت من أنها "تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".



ودعت اللجنة إسرائيل إلى احترام الوضع القائم والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000.



وأوضحت أن ذلك يجب ان يضمن "احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بمساحته 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية".



وأكدت أن وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية هي "الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".



وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل ان تحتلها إسرائيل عام 1967.



وتضم اللجنة التي يترأسها الأردن، تونس، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية.



وأعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي عقب الإجتماع، أن هناك ثلاث أولويات هي وقف التصعيد، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم خلال العشر أيام الأخيرة من رمضان، ومنع الزيارات.



واعتبر أنه اذا تحقق ذلك "سيكون عاملا يسهم في تهدئة الأوضاع"، مشيرا الى أنه بعد شهر رمضان المبارك يجب ان يكون هناك تحرك من اجل ضمان عدم تكرار ذلك.



من جهته، شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن إسرائيل تنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني وتنتهك القانون الإنساني الدولي.



وأشار الى أنها "تنتهك واجباتها كدولة احتلال وفق القانون الدولي، وتنتهك حق الفلسطيني في الوصول الى الاماكن المقدسة وحقه في العبادة".



وفيما يتزامن شهر رمضان مع أعياد الفصح المسيحي والفصح اليهودي، أدت صدامات الأسبوع الماضي بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى جرح أكثر من 170 فلسطينيا في باحة المسجد الأقصى.



وتترافق زيارات اليهود للموقع مع حماية أمنية مشددة فيما تم تقييد وصول الفلسطينيين إليه خلال عطلة عيد الفصح اليهودي خصوصا.