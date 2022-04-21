سوريا تقدم منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين فيها

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي بصرف منحة مالية لجميع العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين.

وتتضمن المنحة التي صدرت بالـمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2022، صرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 75 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وبحسب قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام"، فإن المنحة تشمل كل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.

ويستفيد من المنحة "المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية.

كما يستفيد من المنحة المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول، بحسب "سانا".

وشملت المنحة أيضا أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين، ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا من أي جهة تأمينية أخرى.