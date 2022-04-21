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بعد ضوء أخضر بريطاني.. أستراليا ستسمح بتسليم أسانج لأميركا

21
APRIL
2022
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أعلن وزير أسترالي الخميس، أن بلاده لن تعترض على تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للولايات المتحدة ولديها ثقة في النظام القضائي البريطاني.
 
وكانت محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن أصدرت، الأربعاء، قرارا بتسليم الأسترالي جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم بسبب نشره سلسلة من الملفات السرية المتعلقة بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية لا سيما في العراق وأفغانستان.
 
وبالتالي سمح القضاء البريطاني، رسمياً بتسليم أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.
 
وتريد الولايات المتحدة محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عامًا بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، لاسيما في العراق وأفغانستان.
 
وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الصحافة.
 
في 14 آذار/مارس، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه لتجنب تسليمه.
 
وقبل 3 أسابيع، تزوج مؤسس موقع ويكيليكس من شريكته التي يرتبط بها منذ فترة طويلة في سجن شديد الحراسة في العاصمة البريطانية لندن.
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