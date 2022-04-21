خلال اجتماع لمجلس الوزراء.. بيونغ يانغ تدعو المسؤولين لتحقيق أهدافهم بأي ثمن

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عقدت بيونغ يانغ، اجتماعا لمجلس الوزراء لتقييم أدائها الاقتصادي للشهور الثلاثة الأولى من العام، داعية المسؤولين لبذل قصارى جهودهم لتحقيق أهدافهم بأي ثمن.

وقدم نائب رئيس الوزراء باك جونغ-غون في الجلسة العامة لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تقريرا يشير الى أن الضعف والثغرات الاقتصادية يقودان إلى تواضع أداء الدولة في الربع الأول.

وأثناء الجلسة، دعا بارك المسؤولين إلى "شن معركة أقوى ضد الظواهر غير المرغوب فيها، بما في ذلك الشكليات والحمائية الذاتية، في عملية تنفيذ السياسات الاقتصادية".

وأضافت وكالة الأنباء، أن الجلسة أكدت على أن جميع المسؤولين يخوضون معركة لتنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية خلال النصف الأول من العام بأي ثمن، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطة الاقتصادية الوطنية هي عبارة عن أوامر من الحزب وقوانين الدولة.