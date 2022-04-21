living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. جدال بين بينيت ومذيعة الـCNN حول الضفة الغربية والمستوطنين

21
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقع جدال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومذيعة شبكة CNN الأمريكية كريستيان أمانبور، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاشتباكات الأخيرة في الحرم القدسي.
 
وفي المقابلة، سألت أمانبور بينيت لماذا تدخل الشرطة الإسرائيلية أحيانا المسجد الأقصى والحرم القدسي، مما يثير حساسيات الفلسطينيين والمسلمين في أماكن أخرى. فرد بينيت قائلا: "ها أنت مرة أخرى تبدأين القصة في المنتصف".
 
إلا أن أمانبور ردت عليه مستشهدة بالتعليقات التي أدلى بها قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال يهودا فوكس، عندما أعرب في فبراير الماضي عن مخاوفه بشأن "إرهاب المستوطنين بعد تصاعد أعمال العنف والتخريب من قبل المستوطنين في الضفة الغربية".
 
وأشارت إلى أن "الضفة الغربية محتلة منذ عام 1967، ويسمح للمستوطنين بالتواجد فيها. إنهم أقلية وأنا أعلم ذلك، لكنهم هناك وهم عنيفون".
 
وفي إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة الماضي في الحرم القدسي، ادعى بينيت أن "الشرطة دخلت المسجد بعد إلقاء الحجارة منه باتجاه عناصرها، مضيفا: "مسؤوليتي كرئيس لوزراء إسرائيل هي توفير حرية الصلاة للجميع في القدس، بما في ذلك المسلمون، ولهذا السبب اضطررت إلى إرسال رجال شرطة لإبعاد مثيري الشغب وقد نجحت".
 
وقال: "عندما تواجه العنف عليك أن تتصرف بحزم".
 
ومن ثم أثارت أمانبور ملاحظات لفوكس وطلبت من بينيت الرد على تصريح قال فيه إن وظيفته هي حماية الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن بينيت رد بغضب قائلا: "ما تدعينه خاطئ، إنها مجرد كذبة".
 
فأجابت المذيعة الأمريكية قائلة: "لا يا سيدي، لا يمكنك أن تقول ذلك لي"، فاتهما بينيت بتشويه "الحقائق"، معترضا على قولها أن المستوطنين في الضفة هم أقلية.
 
وأشار إلى أن "من بين مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، هناك عدة مئات، وربما أقل ممن استخدموا العنف من وقت لآخر"، وسأل: "من يُقتل؟ نحن نرى الفلسطينيين يقتلون الإسرائيليين. نحن لا نرى إسرائيليين يقتلون الفلسطينيين.. هذه ليست أراض محتلة، إنها أراض محل نزاع".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout