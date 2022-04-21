بوتين يعلن "تحرير ماريوبول"

A + A -

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده "نجحت" في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلاً من اقتحام موقع آزوفستال الصناعي حيث يتحصنون.



وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن "نهاية عملية تحرير ماريوبول تعد عملًا ناجحًا"، كما ورد خلال لقاء بثه التلفزيون.



في السياق، أبلغ الرئيس الروسي وزير الدفاع أيضاً أنه يريد محاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في موقع المعادن في آزوفستال لأن شن هجوم سيكلف الكثير من الأرواح إذ إن المنطقة تتألف من شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض.



وقال بوتين: "أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب. أطلب إلغاؤه". وتابع: "يجب أن نفكر في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض".



وأردف: "يجب إغلاق هذه المنطقة بأكملها بحيث لا ندع ذبابة واحدة تمر".



وما زال الموقع الصناعي الواسع يضم ألفي جندي أوكراني، حسب وزير الدفاع الروسي.



كما وعد بوتين بضمان سلامة من يستسلمون منهم، قائلاً: "اقترح مرة أخرى على كل الذين لم يلقوا أسلحتهم أن يفعلوا ذلك والجانب الروسي يضمن سلامتهم ومعاملتهم بكرامة".