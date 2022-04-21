أميركا تتخلص من آخر مخزونات غاز الأعصاب القاتل "في إكس"

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تم التخلص من المخزونات الأخيرة من غاز كيميائي قاتل في الولايات المتحدة بأمان، وفقا لمسؤولين في كنتاكي عن تدمير أسلحة حقبة الحرب الباردة.

تم تدمير الصاروخ الأخير "إم 55" الذي يحتوي على غاز الأعصاب "في إكس" في منشأة "بلو غراس كيميكال ايجينت". بدأ المسؤولون في المنشأة بكنتاكي تفكيك حوالي 18 ألف صاروخ وتجفيف غاز "في إكس" في يوليو، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مسؤولي المنشأة.

قالت كانديس كويل، مديرة مشروع المنشأة، يوم الأربعاء إن مخزون البلاد بالكامل من غاز الأعصاب "في إكس" "دمر بالكامل الآن".

يعتبر "في إكس" من أخطر غازات الأعصاب الكيميائية التي أنتجتها الولايات المتحدة، والتي أنتج الكثير منها في الستينيات. له قوام مشابه لزيت المحرك وحتى كمية ضئيلة منه تتسبب في فيضان أجسام الضحايا بالسوائل، مما يؤدي إلى الشعور بالغرق قبل الموت. أعلن مسؤولون في عام 2017 أن قتلة استخدموا غاز "في إكس" لقتل شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مطار ماليزي.

لا يزال لدى مستودع الجيش في كنتاكي 277 طنا من غازات الأعصاب الكيميائية الأخرى المتبقية ليتم تدميرها، بعد البدء بأكثر من 520 طنا من "في إكس" و"جي بي" وغاز الخردل الذي كان مخزنا لعقود. قال مسؤولون إن كل شيء يجب أن ينتهي العام المقبل بعد البدء في التخلص من مخزون غاز الخردل في عام 2019.

قال الكولونيل ستيفن دوريس، قائد المستودع بوسط كنتاكي، حيث تقع المنشأة: "بعد أكثر من نصف قرن من تخزين الأسلحة الكيميائية بوسط كنتاكي، سيبدأ الفصل الأخير في مستودع الجيش بلو غراس قريبا".

انتهت حملة إعدام غاز الخردل في سبتمبر. كما دمرت المنشأة 4000 قذيفة بها غاز الأعصاب "جي بي" في النصف الأول من عام 2020. كما تم تدمير 13 ألف قذيفة أخرى من عيار 155 ملم محملة بغاز "في إكس" في الفترة من يناير إلى مايو 2021.