النقد الدولي يدعو الدول الى تقديم دعم مالي لأوكرانيا

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دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا “الدول إلى تقديم دعم مالي لأوكرانيا حتى تتمكن حكومة هذا البلد من الصمود”.

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحافي: “إن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا صندوق النقد الدولي بأنهم في حاجة إلى خمسة مليارات دولار شهريا من أجل الحفاظ على اقتصادهم”.

وأضافت: “ان هذا الرقم يبدو أنه يتوافق مع الحاجات الفورية وهو مستقل عن الحاجات المستقبلية لإعادة إعمار البلاد والتي ستكون ضخمة”.

ولفت إلى أن “صندوق النقد الدولي على استعداد للتفاوض بشأن برنامج مساعدات جديد لأوكرانيا”. لكنها قالت: “ليس معقولاً تقديم خطة إلى مجلس الإدارة فيما الأعمال العدائية مستمرة”.