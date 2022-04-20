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تهديدات إسرائيلية للمغربي لاعب برشلونة الإسباني بكسر ساقيه لأنه تضامن مع الفلسطينيين في القدس!

20
APRIL
2022
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نشر الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني “تغريدة لاذعة” حول الإعتداءات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، استفزت الصحافة العبرية.

ونشر الزلزولي صورة عبر خاصية “الستوري” عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو متداول لقيام قوات العدو بالاعتداء على شاب فلسطيني أعزل ونجله بالضرب بالهراوات، قبل أن تعتقلته من باحات المسجد الأقصى.

وعلق الزلزولي على الصورة وكتب: “اللعنة على إسرائيل”، لكن التغريدة تم حذفها بعد ذلك بدقائق.

وعلى الرغم من قيام الزلزولي بحذف الصورة، إلا أنها انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولها المتابعون عبر حساباتهم.


وأثارت تغريدة الزلزولي غضب العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي هاجمت اللاعب المغربي، ومن بينها صحيفة israelhayom العبرية.

ووصفت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني موقف الزلزولي، بأنه موقف “حاد وواضح ضد إسرائيل”.

وهاجم العشرات من الإسرائيليين اللاعب المغربي، وتضمن تعليقاتهم عبر موقع الصحيفة تهديدات صريحة للاعب، وهدد أحدهم “بكسر ساقيه حتى لا يستطيع اللعب بعد الآن”، بينما رد آخر بالقول: “سيدفع الثمن في المستقبل”.

ولا يعتبر هذا الموقف هو الأول، الذي يظهر فيه التضامن مع فلسطين و”العداء” لإسرائيل من قبل اللاعبين في أوروبا، الذين يحملون العلم الفلسطيني، أو يصرحون بتعليقات قاسية ضد الاحتلال، وفق الموقع العبري.

وانضم الزلزولي لشباب برشلونة في آب 2021، قادما من فريق هيركوليس الإسباني، ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني يستمر حتى حزيران 2024.

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