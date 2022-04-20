تسريبات إعلامية تتحدث عن رسائل تحذيرية من إيران إلى إسرائيل

A + A -

كشف موقع “إينتل سكاي” المتخصص برصد الملاحة الجوية وتحليل صور الأقمار الصناعية، أن “إيران بعثت رسائل تحذيرية إلى إسرائيل عبر وسطاء أوروبيين”.

وعلى حسابه في “تويتر”، كتب موقع “إينتل سكاي”: “إيران أرسلت إلى إسرائيل، عبر وسطاء أوروبيين، صورا وتفاصيل لمواقع جميع مخازن الأسلحة الأسرائيلية البيولوجية والكيمياوية والنووية، التي ستضرب في الاشتباك العسكري الأول ان اندلعت مواجهة مباشرة بين البلدين”.

من جانب آخر أيد الاعلامي، عماد آبشناس، رئيس تحرير موقع “إيران ديبلوماتيك” هذه الأنباء في مقابلة له مع التلفزيون الإيراني.

المصدر: RT