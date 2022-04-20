بوتين يتعهد بمواصلة العملية الروسية بأوكرانيا...ويكشف سبب التحرك العسكري

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يوم الأربعاء، بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا، مشددا على ضمان موسكو العمل لإحلال السلام في دونباس.

وقال بوتن إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، متعهدا بأن بلاده ستضمن إحلال السلام واستئناف الحياة الطبيعية في منطقة دونباس.

وعن دوافع العملية العسكرية في أوكرانيا، أوضح بوتن أن "المأساة في دونباس أجبرت روسيا على بدء عمليتها العسكرية"، لافتا إلى أن هدف تحرك موسكو العسكري هو "مساعدة مواطنينا في دونباس".

واتهم الكرملين يوم الأربعاء أوكرانيا بالتراجع عن التزامات قطعتها خلال محادثات السلام، وقال إن ذلك له تبعات سلبية على المفاوضات.

وأشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن وتيرة المحادثات لم تعد جيدة بما يكفي وإن الكرة في ملعب كييف بعد أن سلمت روسيا وثيقة للجانب الأوكراني، مضيفا أن موسكو تنتظر ردا.