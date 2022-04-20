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مقتل شخص بهجوم استهدف حافلة حراس سجن في تركيا

20
APRIL
2022
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عربي 21 - أعلنت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في هجوم استهدف حافلة تقل حراس سجن في ولاية "بورصة" التركية.
 
وقال موقع "صحيفة تركيا" التركي، في خبره الذي ترجمته "عربي21"، إن مجهولين قاموا بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في حافلة تقل نحو 30 موظفا من حراس السجن في منطقة يني كرمان على طريق بورصة - مودانيا".
 
وأشار الموقع التركي إلى أن العبوة الناسفة التي يعتقد أنه تم تفجيرها عن بعد، تسببت بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين، أحدهم في حالة خطرة، في حين تم نقل الموظفين الآخرين إلى المستشفى لإجراء فحوصات عامة لهم.
 
ولفت إلى أن الانفجار تسبب أيضا في تحطيم نوافذ بعض المباني في المنطقة المحيطة، منوها إلى أنه لا يوجد أي ضحايا أو أي إصابات في صفوف المدنيين.
 
من جانبه، قال والي بورصة يعقوب جانبولات، إن "جميع الوحدات الأمنية هرعت إلى المكان عقب الحادثة"، منوها إلى أنهم "اتخذوا إجراءات أمنية مكثفة في المنطقة المحيطة على الفور".
 
وأكد المسؤول التركي أن "التفجير يعتبر عملا إرهابيا، وأن عمليات التحقيق جارية للحصول على النتائج في أقرب وقت".
 
ولفت إلى أن "وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير العدل بكير بوزداغ، قادمون إلى بورصة لإجراء تحقيق ميداني في مكان الحادث". 
 
بدوره، شارك وزير العدل التركي بكير بوزداغ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تغريدة قال فيها إن "أجهزة الأمن التركية تواصل التحقيقات اللازمة، مؤكدا أن "الجهود مستمرة حتى إلقاء القبض على الذين نصبوا الكمين بأسرع وقت".
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