living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأقمار الصناعية ترصد نصب خيمة كبيرة في بيونغ يانغ وتجمعا كبيرا من الجنود

20
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت وسائل إعلام إن صور أقمار صناعية أظهرت أن كوريا الشمالية في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لإقامة استعراض عسكري كبير بمناسبة الذكرى الـ 90 لتأسيس جيشها.
 
وأفادت "إذاعة آسيا الحرة" الأمريكية استنادا إلى تحليلات صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لساحة تدريب مطار (ميريم) في بيونغ يانغ يوم 17 أبريل من قبل خدمة صور الأقمار الصناعية (بلانيت لابز)، يبدو أن أكثر من 12 ألف جندي متجمعون هناك".
 
وتجمع في ذات اليوم، عدد كبير من الناس في ساحة "كيم إيل-سونغ"، كما جرى نصب خيمة كبيرة بين يومي 17 و18 أبريل.
 
ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي واستخبارات البلاد أن كوريا الشمالية ستقيم استعراضا عسكريا واسع النطاق في 25 أبريل.
 
وربما تقيم كويا الشمالي حسب "يونهاب"، هذا الاستعراض العسكري "في وقت متأخر من الليل، بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية التي شوهدت فيها كوريا الشمالية تجري الاستعدادات في الليل بحشد مقاتلات وطائرات هليكوبتر".
 
وتتوقع سلطات  كوريا الجنوبية أن "تحشد كوريا الشمالية المزيد من القوات في وقت لاحق من هذا الأسبوع ،بحيث تتم تعبئة ما يصل إلى 20 ألف جندي أو أكثر في يوم الاستعراض العسكري".
 
ودفع الشطر الجنوبي باحتمال يتحدث عن إمكانية أن تكشف كوريا الشمالية في الاستعراض عن "صاروخ باليستي عابر للقارات، وصاروخ باليستي يطلق من الغواصات، وصاروخ باليستي جديد متوسط وقصير المدى، قادر على حمل رؤوس حربية نووية صغيرة".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout