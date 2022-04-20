الأقمار الصناعية ترصد نصب خيمة كبيرة في بيونغ يانغ وتجمعا كبيرا من الجنود

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ذكرت وسائل إعلام إن صور أقمار صناعية أظهرت أن كوريا الشمالية في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لإقامة استعراض عسكري كبير بمناسبة الذكرى الـ 90 لتأسيس جيشها.

وأفادت "إذاعة آسيا الحرة" الأمريكية استنادا إلى تحليلات صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لساحة تدريب مطار (ميريم) في بيونغ يانغ يوم 17 أبريل من قبل خدمة صور الأقمار الصناعية (بلانيت لابز)، يبدو أن أكثر من 12 ألف جندي متجمعون هناك".

وتجمع في ذات اليوم، عدد كبير من الناس في ساحة "كيم إيل-سونغ"، كما جرى نصب خيمة كبيرة بين يومي 17 و18 أبريل.

ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي واستخبارات البلاد أن كوريا الشمالية ستقيم استعراضا عسكريا واسع النطاق في 25 أبريل.

وربما تقيم كويا الشمالي حسب "يونهاب"، هذا الاستعراض العسكري "في وقت متأخر من الليل، بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية التي شوهدت فيها كوريا الشمالية تجري الاستعدادات في الليل بحشد مقاتلات وطائرات هليكوبتر".

وتتوقع سلطات كوريا الجنوبية أن "تحشد كوريا الشمالية المزيد من القوات في وقت لاحق من هذا الأسبوع ،بحيث تتم تعبئة ما يصل إلى 20 ألف جندي أو أكثر في يوم الاستعراض العسكري".

ودفع الشطر الجنوبي باحتمال يتحدث عن إمكانية أن تكشف كوريا الشمالية في الاستعراض عن "صاروخ باليستي عابر للقارات، وصاروخ باليستي يطلق من الغواصات، وصاروخ باليستي جديد متوسط وقصير المدى، قادر على حمل رؤوس حربية نووية صغيرة".