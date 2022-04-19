اليونان تصادر ناقلة نفط روسية بموجب العقوبات الأوروبية

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صادرت اليونان ناقلة نفط ترفع العلم الروسي بموجب العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على خلفية غزو أوكرانيا، وفق ما أعلنت ناطقة باسم خفر السواحل الثلاثاء.





وكانت السفينة البالغ وزنها أكثر من 115 ألف طن متوجهة إلى ميناء مرمرة التركي، وفق موقع "مارين ترافيك"، ورست حاليا في مرسى كاريستوس، جنوب جزيرة إيفيا.





وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لفرانس برس "تمّت مصادرة الناقلة في 15 نيسان بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وعلى متنها 19 روسيا".





وأضافت أن مصادرتها لم تؤثر على حمولتها، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد نقل الشحنة إلى ناقلة أخرى.