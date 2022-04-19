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استعان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالحارس الشخصي السابق للرئيسين الأمريكيين باراك أوباما وجورج بوش، ليكون ضمن الفريق الأمني المسؤول عن سلامتهما.

وقام فريق متكون من 5 حراس بحراسة ميغان وهاري، أثناء حضورهما ألعاب إنفكتس التي تقام في لاهاي بهولندا. ومن بينهم الحارس السابق لأوباما، كريستوفر سانشيز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه هاري وميغان دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، بعد سحب حماية الشرطة لهما وأطفالهما عندما تخلى الزوجان عن صفتهما الملكية، وقررا العيش في الولايات المتحدة. حيث يصر الأمير على أنه "لا يشعر بالأمان" بما يكفي لإحضار أسرته إلى المملكة المتحدة.

الأمير هاري وميغان ماركل يستعينان بحارس أوباما وبوش الشخصي (صور)

ميغان والحارس

وأمضى العميل السابق في الخدمة السرية سانشيز ما مجموعه 5 سنوات لحماية الرؤساء الأمريكان، نصف الوقت لحماية جورج دبليو بوش، ثم نفس الفترة لأوباما.

وعموما أمضى سانشيز 21 عاما في الأمن القومي وحماية الأثرياء والمشاهير، وهو الآن رائد في شركتين أمريكيتين رفيعتي المستوى، ومدير الحماية المهنية والتحقيقات في تكساس، التي تقول إن تأمينها "أعلى من معايير الصناعة".

وهو يتمتع بخبرة في "مفاوضات الرهائن، والتحقيقات الجنائية والطب الشرعي، وإدارة الأزمات، والحماية المتقدمة من التهديدات".

وهو أيضا نائب رئيس شركة إدارة المخاطر "Torchstone"، التي قدمت الخبرة في 10 مباريات دوري كرة القدم الأمريكية "Super Bowls"، وآخر أربعة انتخابات رئاسية.

وقد ظهر سانشيز في بعض الصور رفقة الزوجين في تلك الدورة. كما شوهدت ميغان في المقعد الأمامي من السيارة التي كان يقودها هاري، بينما كان 4 حراس شخصيين خلفهم في سيارة لاند روفر أخرى.