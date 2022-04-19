كورونا.. 7 وفيات في شنغهاي وحوالي 22 ألف إصابة بالصين

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ذكرت مدينة شنغهاي، مركز الصين المالي، الثلاثاء، أن سبعة مصابين بفيروس كورونا توفوا، الاثنين، ارتفاعا من ثلاث وفيات، الأحد.

وسجلت المدينة الاثنين 17332 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، انخفاضا من 19831 في اليوم السابق.

وبلغت الحالات المصحوبة بأعراض 3084 ارتفاعا من 2417، على الرغم من أن هذا شمل 974 حالة بدون أعراض ظهرت عليها الأعراض في ما بعد.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، أن البر الرئيسي سجل 21600 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الاثنين، منها 3316 إصابة مصحوبة بأعراض و18284 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقارنة مع 23460 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا قبل يوم، منها 2742 إصابة مصحوبة بأعراض و22626 بدون أعراض.

وسجل البر الرئيسي في الصين 188351 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.