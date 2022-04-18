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"زيارة أوكرانيا"... هذا ما كشفه ماكرون

18
APRIL
2022
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه "يعتزم مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا مع الرئيس الأمركي جو بايدن، و"شركاء أوروبيين" يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "أخطط لمناقشة قضية العقوبات مع بايدن والقادة الأوروبيين بعد ظهر غد، وسنواصل ضغط العقوبات على روسيا".

وذكر ماكرون، إنه "لا يستبعد إجراء مزيد من الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا".

وعلق ماكرون على تصريح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والذي قال إنه "يبدو أن الحوار مع بوتين غير مجد": "في الأيام الأخيرة، أصبح حوارنا (مع بوتين) أقل حدة بسبب الحملة الانتخابية، ولا أستبعد الاتصالات لعدة أسباب، فأولاً، يجب أن نكون مستعدين دائمًا لليوم التالي، وثانيا هو السلام الذي لا يمكن تحقيقه دون حوار مع الجانب الروسي".

وقال ماكرون في 11 نيسان إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، أنه "على استعداد لزيارة كييف أو أي مدينة أوكرانية".

وتابع ماكرون، "سأقوم بزيارة أوكرانيا إذا كان لذلك تأثيرا"، مضيفاً: "لكني لن أجري زيارة دون فائدة"، بحسب ما جاء في حوار مع شبكة "بي أف أم تي في" المحلية، اليوم الاثنين.

وأوضح ماكرون: "ذهبت إلى كييف في بداية شباط، وزرت موسكو في بداية شباط أيضا، وهو الشيء الذي لم يقم به سوى عدد قليل من قادة العالم".

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