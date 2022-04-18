رونالدو يعلن عن وفاة طفله

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أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الإثنين عن وفاة أحد أطفاله.

ووصف رونالدو الحادثة بـ"أسوأ ألم يمكن أن يشعر به أيّ والدين" مطالباً بالخصوصية في هذا الوقت الصعب ومضيفاً أنّ ولادة طفلته ستمنحهم القوة لعيش هذه اللحظات ببعض من الأمل والسعادة.

وشكر رونالدو الكوادر الطبية على دعمهم ورعايتهم.

وجاء خبر وفاة طفل رونالدو بعد يومين من الهاتريك التاريخي الذي سجله لصالح مانشستر يونايتد أمام نوريتش في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت.

ووصل رونالدو إلى الهاتريك رقم 60 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات علماً أنّه سجّل 30 منهم بعد وصوله لعمر الثلاثين.