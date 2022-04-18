living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بن سلمان دفع هادي للتنحي وهو حالياً تحت الإقامة الجبرية

18
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دفعت السعودية الرئيس اليمني المستقیل عبد ربه منصور هادي إلى التنحي في وقت سابق من هذا الشهر، واحتجزته في منزله في الرياض وقيدت الاتصالات معه في الأيام التي تلت ذلك، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين ويمنيين.

في 7 أبريل / نيسان، سلم هادي السلطة إلى مجلس من ثمانية ممثلين من مجموعات يمنية مختلفة، حيث تبحث السعودية عن طرق لإنهاء حرب استمرت سبع سنوات في اليمن تسببت في أزمة إنسانية وأضرت بعلاقات المملكة مع واشنطن.

 

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن نفس المسؤولين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجبر هادي على التنحي بعد أن قدم له مرسومًا كتابيًا يفوض صلاحياته لمجلس الرئاسة، وصرح إنه يجب التوقيع عليها بعد أن اتفق القادة اليمنيون على أن الوقت قد حان لتنحي هادي عن السلطة.

 

وأضاف المسؤولون أنفسهم أن "السعوديين هددوا الرئيس اليمني بنشر أدلة على فساده إذا لم يوقع مرسومًا بالتنحي عن السلطة لصالح المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء."

 

قال مسؤول سعودي إن هادي الآن قيد الإقامة الجبرية فعليًا في منزله بالرياض، دون الوصول إلى هواتفه.

 

وصرح مسؤول سعودي ثان إنه سُمح لعدد قليل من السياسيين اليمنيين بلقاء هادي بموافقة مسبقة من السلطات السعودية.

 

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أصبح هادي ثاني مسؤول عربي يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية منذ وصول بن سلمان إلى السلطة في المملكة العربية السعودية في بداية عام 2015، بعد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

 

لكنها في الوقت نفسه، نقلت عن مسؤول سعودي آخر، قوله إن "العديد من الفصائل اليمنية الموالية للحكومة فقدت الثقة في قدرة هادي على قيادة مفاوضات السلام، وطلبت من الرياض تشجيعه على الاستقالة"، مضيفًا أن "المملكة العربية السعودية لم تفعل ذلك. بالضغط عليه، كما أنكر أنه محتجز كرهينة. الإقامة الجبرية أو الممنوع من السفر."

 

وأعلن الرئيس اليمني الهارب للسعودية، فجر الخميس 7 أبريل / نيسان، تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً، لنقل جميع صلاحياته إليها، وأعفى نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

Wall Street Journal
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout