أرمينيا.. المعارضة تعلن بدء إحتجاجات "إلى أجل غير مسمى"

A + A -

تجمع مئات الأشخاص في مظاهرة نظمتها المعارضة الأرمنية في ساحة الحرية وسط العاصمة يريفان.

ودعا زعيم تجمع "لي الشرف" والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي أرتور فانيتسيان يوم الأحد أنصاره إلى الحضور إلى ساحة الحرية لدعم قره باغ.

وأوقفت الشرطة في المساء محاولة المتظاهرين نصب الخيام، وتم اعتقال عدة أشخاص. وفق ما نقل البث المباشر لموقع "News.am".

وبعد ذلك، صرح فانيتسيان أنه لن يغادر الميدان، بغض النظر عما إذا كانت السلطات ستسمح بإقامة خيام أم لا.

وقال فانيتسيان خلال الاحتجاجات: "لن أذهب من هنا إلى أي مكان، لقد بدأنا عمليات احتجاج إلى أجل غير مسمى من أجل بلادنا".