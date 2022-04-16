مستقبل مبابي "قضيّة دولة"... وماكرون يتدخل

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تحوّل مستقبل النجم الفرنسي، كليان مبابي، إلى "قضية دولة" في فرنسا، بعد أن كشف تقرير أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاول بكل الوسائل إقناع هداف منتخب "الديوك" بالاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان.



وقالت إذاعة "RTL" في تقرير, إن ماكرون يحافظ على علاقة جيدة مع مبابي، ويحاول إقناعه أن التجديد للفريق الباريسي سيكون إيجابيا للغاية للبلاد بأكملها.



وتحول مبابي إلى موضوع النقاش الأكبر في باريس سان جيرمان وأنصاره مع اقتراب عقد النجم الفرنسي من نهايته في هذا الموسم.

ولم يفصح مبابي عن وجهته، وإن كان سيتسمر في باريس أو ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني الذي يرغب بالتعاقد معه بشدة.



وقالت الإذاعة الفرنسية, إن ماكرون طلب شخصيا من مبابي البقاء في فرنسا بسبب وضعه كـ"معشوق" لشباب البلاد. وذلك قبل عامين من استضافة الألعاب الأولمبية المقبلة.



وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 حزيران وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته، لكن مبابي كشف بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى ناد آخر.