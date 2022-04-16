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جزائري يفوز بجائزة يانصيب في بلجيكا ولكنه لا يمتلك أوراقاً ثبوتية لاستلامها

16
APRIL
2022
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ربح شاب جزائري يبلغ من العمر 28 عاماً لا يحمل أوراقاً ثبوتية 250 ألف يورو في إحدى الألعاب التابعة لليانصيب الوطني البلجيكي، ويسعى حالياً للحصول على جائزته التي لن تُعطى له إلّا في حال أثبت هويته.
وأوضح ألكزندر فيرشتاتي، وهو محامي الشاب، الجمعة، أنّ التذكرة الفائزة هي حالياً بحوزة القضاء في بروج (شمال)، بعدما حاول ثلاثة من أصدقاء الشاب عبثاً مساعدته للاستحصال على المبلغ.

وأضاف المحامي أنّ الشبان الثلاثة، وهم أيضاً من دول المغرب العربي، أوقفوا للاشتباه في أنّهم قاموا بعملية سرقة وأمضوا ليلة رهن التوقيف خلال الأسبوع الماضي.
وفتح مكتب المدعي العام في بروج تحقيقاً للعثور على الفائز المحظوظ، الذي تمكن من تبرئة أصدقائه بعدما سلّم نفسه للشرطة برفقة محاميه، ويتعيّن عليه حالياً إثبات حُسن نواياه.
وقال فيرشتاتي إنّ وضع موكله "غير قانوني، إذ لا يحمل أي أوراق ثبوتية، كما يملك حساباً مصرفياً"، مضيفاً "نبحث حالياً عن مستندات تثبت هويته، وعليه التواصل مع أسرته الموجودة في الجزائر".
وبيعت التذكرة الفائزة قبل بضعة أسابيع في زيبروغه، وهي مدينة ساحلية بلجيكية ووجهة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إنكلترا بطريقة غير قانونية من خلال الاختباء داخل شاحنات أو حاويات.
وأوضح المحامي أنّ موكّله، الذي لا ينوي التقدم بطلب للحصول على لجوء والبقاء في بلجيكا (إذ لا يأتي من بلد في حال حرب)، حصل على وعد من السلطات البلجيكية بعدم إعادته إلى الحدود قبل تسليمه الجائزة.
ويُمنع التاجر الذي باع هذه التذكرة من تسليم جائزة نقدية بمبلغ مماثل للفائز. ففي حال تخطت الجائزة مبلغ المئة ألف يورو، على التاجر إرسال الفائز تلقائياً إلى مقر الشركة في بروكسل، على ما أوضحت الناطقة باسم اليانصيب الوطني يوكه فيرموره.
وإلى هذا المقر، ذهب أصدقاء الفائز الثلاثة، وطلب أحدهم تحويل المبلغ إلى حسابه المصرفي الخاص.
وقالت فيرموره إنّ "الفائز لم يأت إلى مقر الشركة ولم نره إطلاقاً، ما يعيق حالياً إجراءات تسليم الجائزة"، من دون أن تذكر شروطا أو طبيعة المستندات المطلوبة.

وأضافت أنّ "مدعي عام بروج يتولى الموضوع".

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