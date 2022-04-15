لوبان تريد إنهاء التعاون العسكري الفرنسي مع ألمانيا

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دعت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني مارين لوبان، اليوم الجمعة، إلى إنهاء التعاون الفرنسي في تصنيع الأسلحة مع ألمانيا بسبب الاختلافات في الرؤية.

وفي 10 نيسان، أجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتصدر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون السباق بنسبة 27.84% من الأصوات، تليه لوبان بنسبة 23.15%.

فيما حصل المرشح الرئاسي من أقصى اليسار جان لوك ميلينشون على 21.95%، وبذلك ستواجه لوبان ماكرون مرة أخرى في جولة الإعادة التي ستقام في 24 من الشهر الجاري.

وقالت لوبان في مقابلة مع تلفزيون "بي إم إف" الفرنسي: "ما أريد أن أنهيه، هو التعاون الصناعي في مجال الأسلحة، والسبب بسيط، في الواقع - ألمانيا لديها رؤية مختلفة تماما، والتي تختلف اختلافا جذريا عن فلسفتنا".

وتعمل فرنسا وألمانيا حاليا معا على برنامج "نظام الطيران القتالي المستقبلي" لتطوير عدد من التقنيات الجوية الجديدة، بما في ذلك طائرة مقاتلة جديدة، لتعزيز قدراتهما القتالية الجوية، وتعملان أيضا على تطوير دبابة جديدة.

في وقت سابق، قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية، إنه إذا تم انتخابها رئيسة فإن فرنسا ستنسحب من حلف "الناتو"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تنوي سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي.