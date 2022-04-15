"روسيا اليوم": وفد أمني مصري يصل إلى "تل أبيب" لمنع التصعيد في القدس والحفاظ على التهدئة

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أفادت مراسلة قناة "روسيا اليوم" في فلسطين، بأن "طائرة مصرية حطت مساء يوم الجمعة، في مطار بن غوريون الإسرائيلي، للقاء مسؤولين إسرائيليين في محاولة لمنع التصعيد في القدس والحفاظ على التهدئة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "ليس من الواضح من كان عليها، ولا يستبعد أن يكون هذا مسؤولا أمنيا رفيع المستوى".

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا شديدا في ظل اعتداءات "إسرائيلية" وانتهاكات متكررة للمسجد الأقصى.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 224 شخصا على الأقل جراء المواجهات مع "القوات الإسرائيلية" بالضفة الغربية والقدس منذ صباح اليوم.