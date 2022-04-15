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روسيا تطرد 18 من موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي

15
APRIL
2022
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طردت روسيا 18 موظفاً في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موسكو بإجراء جوابي على خطوة مماثلة غير ودية قام بها الاتحاد ودعتهم إلى مغادرة أراضي روسيا في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أنها استدعت رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو ماركوس إيديغير وأعربت له عن احتجاجها الشديد على القرار غير المبرر الذي اتخذ في الخامس من نيسان لإعلان 19 من أفراد ممثلية روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية شخصيات غير مرغوب فيها.

وحملت الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن التدمير الممنهج لهيكل الحوار والتعاون الثنائي الذي جرى بناؤه على مدى عقود مشددة على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي على نحو صارم باتفاقية فيينا للعلاقات الدولية.

وكانت روسيا تعهدت بأن كل الإجراءات العدائية بحق موظفي سفاراتها في الخارج لن تبقى دون رد.

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