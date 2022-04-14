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مدفيديف عن مستقبل وضع البلطيق كمنطقة خالية من السلاح النووي مع تمدد الناتو : روسيا ستعمل على تعزيز حدودها الغربية

14
APRIL
2022
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف بأن روسيا ستعمل على تعزيز حدودها الغربية إذا انضمت السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وكتب مدفيديف على قناته في موقع "تلغرام" يقول: "إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو، فسيكون طول الحدود البرية للحلف مع روسيا أكثر من الضعف. وبطبيعة الحال، يجب تعزيز هذه الحدود"، مضيفا بوجه خاص، أنه سيكون من الضروري تعزيز تجمعات القوات البرية والدفاع الجوي بجدية، ونشر قوات بحرية كبيرة في خليج فنلندا.

وشدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي على أنه "في هذه الحالة، لن يكون هناك حديث عن أي وضع غير نووي لبحر البلطيق، وتجب إعادة التوازن"، مضيفا أن بلاده "حتى الآن، لم تتخذ مثل هذه التدابير، ولا تنوي فعل ذلك حاليا. ولكن إذا أجبرنا فالأمر سيختلف، لاحظوا ليس نحن من اقترح هذا الأمر".

المصدر: تاس

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